Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

Beşiktaşlı futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Ligi kura çekimi için dakikalar kaldı. Beşiktaş'ın rakipleri bugün gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak. Siyah-beyazlı takımın taraftarları kanal ve saat bilgisini inceliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarının lig aşaması kuraları için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında 36 takım yer alacak. Her takım, kura sonucunda dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Beşiktaş'ın rakipleri merakla bekleniyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaşın rakibi belli oluyor

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri, bugün TSİ 14.00’te Monako’da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor, play-off turundaki rakiplerini elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alacak. Takımlar, elenmeleri durumunda ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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