Kör noktada dehşeti yaşadı! Küçük çocuğun facianın eşiğinden döndüğü saniyeler kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken dev bir hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan bisikletli çocuğun saniyelerle ölümden döndüğü korku dolu anlar kameralara yansıdı. Şükrü Balcı Caddesi'nde meydana gelen kazada, trafiğin ortasında kamyonun aniden hareket etmesiyle bisikleti tekerleklerin altında kalarak parçalanan ancak şans eseri ezilmekten kıl payı kurtulan küçük çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun saniyelerle hayata tutunması izleyenlere ecel terleri döktürürken, mahalle sakinleri bölgedeki trafik yoğunluğu ve park sorununa karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntakya

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