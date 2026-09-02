Sincan'daki markette kanlı tartışma! Husumetlisini bacaklarından vurdu

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir markette iki kişi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan birinin diğerini silahla bacaklarından vurarak yaraladığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sincan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISincan

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