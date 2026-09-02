Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Sincan'daki markette kanlı tartışma! Husumetlisini bacaklarından vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir markette iki kişi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan birinin diğerini silahla bacaklarından vurarak yaraladığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sincan
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı
KULİSLER HAREKETLENDİ!
KULİSLER HAREKETLENDİ!
BAĞ-KUR'luya emeklilik müjdesi
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
G.Saray'ın yeni golcüsünü altyapı hocası anlattı
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor!
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
En mutlu günleri kabusa döndü! Tahran'dan jet misilleme
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
Eylül geldi, sıfır otomobil fiyatları değişti
"KÖY EVİ DEĞİL SANKİ VİLLA"
Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları ise kabarık
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için hakem iddiası
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Yeni adresi merak konusu oldu
FENOMENİN ACI SONU!
FENOMENİN ACI SONU!
Kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
Osman Bektaş: 'Deprem olmaz' denilen yer değil!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi yeni gerilimler peşinde
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
'Amerikalılar da bıktı' diyerek isyan etti
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
Takımın birçok eksiğini tek başına kapatıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2026 BKUBTS başvuruları başladı... BKUBTS başvurusu nasıl yapılır?
2026 BKUBTS başvuruları başladı... BKUBTS başvurusu nasıl yapılır?
Kaydet
Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti!
Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti! "Köy evi değil sanki villa"
Kaydet
Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor
Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.