Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü
26.11.2018 - 23:43 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland,
590525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590525.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Söz 61. bölüm izle, Söz son bölüm izle | Söz yeni son bölüm full TEK PARÇA izle, Söz 62. yeni bölüm fragmanı (YouTube, Star TV izle)
- MasterChef Mehmet kimdir ve nereli? | MasterChef Türkiye yarışmacısı Mehmet Kimdir?
- Yasak Elma 24. bölüm izle, son bölüm izle | Yasak Elma 24. yeni son bölüm full tek parça izle (Yasak Elma 25. bölüm fragmanı)