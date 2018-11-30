Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’deki G20 Zirvesi programı sebebi ile başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin eşi Juliana Awada ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan Arjantin'de lider eşleriyle bir araya geldi
30.11.2018 - 20:15 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin eşi Juliana Awada ile bir araya geldi.
Etiketler : Emine Erdoğan,Arjantin,
591196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591196.aspx
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