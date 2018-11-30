Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’deki G20 Zirvesi programı sebebi ile başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin eşi Juliana Awada ile bir araya geldi.