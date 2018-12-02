Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’ye kaçan FETÖ “çatı davası”nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in çok sayıda örgüt üyesiyle defalarca görüştüğü HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava dosyasındaki HTS kayıtlarına göre, İpek ile örgütün sözde “Yargıtay imamı” olduğu belirtilen Kuseyri arasında 24 telefon görüşmesi yapıldı. Ayrıca İpek’in, örgütün 17-25 Aralık sürecinde Ankara Emniyet Müdürü olan firari Kadir Ay ile 23, eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Cihangir Çelik ile 6, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski emniyet müdürleri Mustafa Çil ile 43, Murat Çetiner ile 11 kez iletişim kurduğu bunun yanı sıra firari İpek’in, istihbaratçı eski polisler Mustafa Demir, Hüseyin Fidan, Mükerrem Paksoy, Nedret Karaman ile toplam 756 kez telefonla görüştüğü belirlendi.

FETÖ’nün firari sanıklarından eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat hâlinde olduğu tespit edilen İpek’in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti. İpek’in, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dumanlı ile 2, kapatılan Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Arslan ile 268, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başyurt ile 185, Bugün Gazetesi Ankara Haber Müdürü Dumlu ile 5, Bugün ve Kanaltürk Ankara Haber Müdürü Kala ile de iki defa telefon görüşmesi olduğu belirlendi. Akın İpek’in FETÖ üyeliğinden ihraç edilen istihbaratçı polis Mustafa Demir ile ise 429 defa telefonlaştığı tespit edildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen İpek, 30 Ağustos 2015’te İngiltere’ye kaçmıştı.