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Kuzey Irak'a hava harekatları
03.01.2019 - 11:36 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir"
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Kuzey Irak,
596431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596431.aspx
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