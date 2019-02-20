Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bu sabah Mudanya'da saat 07.11'de 2.0 büyüklüğünde ve 07.24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.