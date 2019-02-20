Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bu sabah Mudanya'da saat 07.11'de 2.0 büyüklüğünde ve 07.24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
20.02.2019 - 08:47 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 08:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,deprem,fay hattı,
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