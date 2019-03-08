Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığından İdlib paylaşımı
08.03.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
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609281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609281.aspx
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