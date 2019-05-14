Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK ile aynı safta yer alan yabancı kişilerden oluşan BÖG mensubu 2 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.