Terör örgütü PKK ile aynı safta yer alan yabancı kişilerden oluşan BÖG mensubu 2 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Silopi'de 2 terörist teslim oldu
14.05.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) mensubu 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : Şırnak,
624324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624324.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:36
- Sabah03:56
- Güneş05:40
- İşrak06:32
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:22
- Yatsı22:10
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay