Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, saat 10.41’de, merkez üssü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.