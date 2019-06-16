Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, saat 10.41’de, merkez üssü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem
16.06.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesi olduğu belirlenen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,deprem,büyüklük,story_,
631287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631287.aspx
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