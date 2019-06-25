Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
25.06.2019 - 08:41 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kuzey ırak,hava harekatı,operasyon,
632893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632893.aspx
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