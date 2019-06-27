Akdeniz’e demir atan petrol arama gemimiz Yavuz, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. O anın görüntüsünü çeken Türk pilotlar, düşmana gözdağı verdi. Uçaklara AIM120 ve AIM9 tipi hava füzelerinin yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı.
F-16'dan Yavuz'a selam
27.06.2019 - 07:48 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 07:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz’e demir atan petrol arama gemimiz Yavuz, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.
Etiketler : F-16,Akdeniz,Yavuz gemisi,
633282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633282.aspx
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