Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’e demir atan petrol arama gemimiz Yavuz, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. O anın görüntüsünü çeken Türk pilotlar, düşmana gözdağı verdi. Uçaklara AIM120 ve AIM9 tipi hava füzelerinin yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı.