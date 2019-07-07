5 Temmuz’da Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde patlama meydana gelmiş ve patlamada Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı.
Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı
07.07.2019 - 20:08 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,Reyhanlı,
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