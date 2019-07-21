Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Günü'nün 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi.
Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'ta 45'nci yıl gösterisi
21.07.2019 - 15:26 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Günü'nün 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : 45.yıl,Kıbrıs,pilot,Türk Yıldızları,
638594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638594.aspx
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