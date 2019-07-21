İskenderun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karataş tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele kapsamında bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Bot içindeki göçmenlerle birlikte Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.  