İskenderun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karataş tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele kapsamında bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Bot içindeki göçmenlerle birlikte Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.
Akdeniz'de 53 kaçak göçmen yakalandı
21.07.2019 - 17:06 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karataş tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz'de 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Akdeniz,düzensiz,göçmen,Sahil Güvenlik,53,kaçak,
638612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638612.aspx
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