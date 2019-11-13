Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yaptı. Millî Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım’da 2023 noktada 11 milyon fidanın bir milyon kişi tarafından toprakla buluşturulduğunun altını çizen Pakdemirli, Çorum’da, bir saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret etti. Pakdemirli, şöyle konuştu: Guinness rekor denemesine Çorum’da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya’ya ait olan 232 bin 647 fidanla ‘bir saatte en fazla fidan dikme’ rekorunu kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk. Diğer bir rekor ise ‘dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü’... gelecegenefesalbum.com sitesine yüklemeler devam ediyor. Bu da Guinness tarafından tescil edilecektir...