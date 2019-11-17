Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını bildirdi.
MSB açıkladı: "PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı."
17.11.2019 - 16:39 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB'den açıklama :"El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı."
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,açıklama,
663203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663203.aspx
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