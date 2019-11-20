Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.
Fırat’ın doğusunda 9. ortak kara devriyesi tamamlandı
20.11.2019 - 14:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : kara devriyesi,Rusya,Türkiye,
663849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663849.aspx
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