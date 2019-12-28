İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
2 terörist daha sınır dışı edildi
28.12.2019 - 20:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
671626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671626.aspx
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