Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Konya'da deprem oldu
23.02.2020 - 01:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 02:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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683332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683332.aspx
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