Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
26.02.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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683994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683994.aspx
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