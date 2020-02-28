Kilis’ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay’a, oradan da İdlib’e gidecek.
Kilis’ten İdlib’e komando sevkiyatı
28.02.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : komando sevkiyatı,İdlib,
684583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684583.aspx
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