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Sözleşmeli Er ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihe ertelendi
06.04.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır"
Etiketler : msb,
694326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694326.aspx
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