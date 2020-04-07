Vali Yerlikaya, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere, sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı
07.04.2020 - 17:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı.
Etiketler : Ali Yerlikaya,
694624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694624.aspx
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