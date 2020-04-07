Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Yerlikaya, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere, sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.