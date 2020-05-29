Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
29.05.2020 - 09:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,başsağlığı mesajı,Canbert Tatar,
707435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707435.aspx
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