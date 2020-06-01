Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer gemisi yaklaşık 3 ay önce çıktığı Mısır seferi sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle hiçbir limana giriş yapamadı. Dev gemi, 501 mürettebatıyla 45 gündür Yunanistan’ın Atina şehri Pire Limanı açıklarına demir atmış vaziyette bekliyordu. Gemide çalışan ve 45 gün önce sözleşme süreleri dolan 27 Türk vatandaşı da mahsur kaldı ve ülkeye dönemedi. Türk yetkililerin devreye girmesiyle Atina’dan yola çıkan yolcu gemisi dün sabah saatlerinde Bodrum açıklarına demir attı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Liman Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Bodrum limanından çıkan 1 kurtarma botu, gemiye 6 sefer yaparak 27 Türk vatandaşını gruplar halinde aldı. Valizleri dezenfekte edilen ve ateşleri ölçülen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçtikten sonra yaşadıkları şehirlere gönderildi. Operasyonu yürüten Merhaba Gemicilik Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal “Birçok mürettebat var. Sınırlar kapalı olduğu için çoğu kontratları bitmesine rağmen evlerine dönemiyor. Bu gemi de yaklaşık 45 gündür Atina açıklarında duruyordu. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Gemidekilerin çoğu Antalya bölgesine gidecek” dedi. Mürettebattan Kemal Tosun da, “Yaklaşık 4 aydır gemideyim. Çok yorucu oldu. İnsanın kendi vatanı bir başka oluyor. Döndüğüm için sevinçliyim” diye konuştu. Yolcu gemisi, vatandaşları bıraktıktan sonra Ege Denizi'ne açıldı.