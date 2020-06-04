Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Serrac'ın Libya'da yaşanan son gelişmeleri aktarması bekleniyor. Önceki gün Millî Güvenlik Kurulunun ardından yapılan bildiride Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne (UMH) verdiği askerî desteğin süreceği belirtilmişti. Türkiye ile UMH'nin 2019 Kasım ayında yapılan anlaşmanın ardından, savunma pozisyonunda olan Libya ordusu karşı saldırıya geçerek işgal altındaki toprakları kurtarmaya başlamıştı.

ÇAVUŞOĞLU: HAFTER KAYBEDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Libya'da kaybeden tarafın Hafter olacağını söyledi. Bir te- levizyon programına katılan Çavuşoğlu, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Libya'daki dengeyi Türkiye'nin sağladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, aksi hâlde Libya'daki durumun sokak savaşına dönüşeceğini söyledi. Bütün dünyanın Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bütün Libya'yı kucaklayacak siyasi bir çözüm istediklerini, meşru Libya Başbakanı Fayiz es Serrac'ın da barış için elinden geleni yaptığını belirtti.