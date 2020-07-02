Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi. 