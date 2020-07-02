Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
02.07.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,
715138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER