Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından birlikte saf tuttu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine vatandaşlar üst taramasının ardından alındı.

Namaz öncesi ve sonrası dualar edilerek tekbirler ile salavatlar getirilen camide, vatandaşlarla turistlerin ziyaretleri gece saatleri ile sabah namazı sonrasında da devam etti.