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MSB: Türkiye ve ABD'nin katılımıyla deniz eğitimi icra edildi
29.07.2020 - 14:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli Türkiye Bayrağı TCG KEMALREİS ile Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. "
Etiketler : msb,türkiye,abd,eğitim,
721461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721461.aspx
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