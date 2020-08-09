Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
09.08.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,
723856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723856.aspx
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