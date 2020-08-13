Dönmez, sosyal medya paylaşımında “Adım adım Akdeniz. Oruç Reis, denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar 1.750 km iki boyutlu sismik araştırma için streamer Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun” dedi.