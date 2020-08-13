Dönmez, sosyal medya paylaşımında “Adım adım Akdeniz. Oruç Reis, denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar 1.750 km iki boyutlu sismik araştırma için streamer Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun” dedi.
Denizlerimizin röntgenini çekiyor
13.08.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
Etiketler : oruç reis,doğu akdeniz,
724593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724593.aspx
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