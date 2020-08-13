Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, sosyal medya paylaşımında “Adım adım Akdeniz. Oruç Reis, denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar 1.750 km iki boyutlu sismik araştırma için streamer Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun” dedi.