Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye ulaştı.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi KKTC'de
13.09.2020 - 18:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye ulaştı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,tsk komuta kademesi,akdeniz fırtınası-2020 tatbikatı,
731615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731615.aspx
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