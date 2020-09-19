Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Anayasa Mahkemesinin (AYM), CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararı, Meclis’te yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CHP, milletvekilliğinin düşürülmesini içeren Meclis kararının yok hükmünde olacağını ve Berberoğlu’nun milletvekilliğine dönmesi gerektiğini savunurken, TBMM yönetimi ve AK Parti, bunun mümkün olmayacağı görüşünde.

CHP, MECLİS’E BAŞVURACAK

AYM’nin hak ihlali kararından sonra CHP yönetimi, TBMM Başkanı’na çağrıda bulunarak, haksızlığın telafisi ile Berberoğlu’nun Meclis’e dönmesini istedi. CHP’nin, Meclis Başkanlığına başvurması bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, AYM kararıyla TBMM’de okunan ‘Milletvekilliğinin düşürülmesi’ kararının yok hükmünde olduğunu savundu.

AK PARTİ: İADE EDİLEMEZ

Meclis yönetimi, tarihte örneği olmayan bu durumla ilgili anayasa hukukçularından görüş aldı. Büyük çoğunluk, hukuk sisteminde milletvekilliği düşen bir kişinin, tekrar vekil olabilmesinin yolunu açan hiçbir düzenleme bulunmadığına işaret ederek, Yargıtay, AYM kararıyla yargılamayı ortadan kaldırsa bile tekrar milletvekili olunamayacağı görüşünü “Anayasa sadece düşmesini düzenliyor. Yargıtay ne karar verirse versin, milletvekillik iade edilemez” diyerek iletti.

‘HUKUK SKANDALI’

Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AYM kararının, Anayasa'nın 83, 84 ve Geçici 20’inci maddelerince hukuka aykırı olduğunu söyledi. Tunç "Dokunulmazlık kapsamında olmayan bir dosya hakkında yargılamaya devam edilmesinin, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlali olarak görülmesi, hukuk skandalıdır. ‘Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak’tan cezası Yargıtay’ca onanmış. Kesinleşen mahkeme kararının, Genel Kurulda okunması ile vekillik düşmüştür. Milletvekilinin yeniden seçilmesi, yeniden dokunulmazlık kazanmasını sağlamaz. AYM, TBMM’nin iradesini yok saymıştır. AYM’nin bu kararı milletvekilliğini geri getirmez" diye konuştu.

YANLIŞ BULUYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, AYM kararı ile Meclis’te karar okumanın farklı olduğunu belirterek "Bireysel başvuru sonucundaki kararlar, kesin hükme engel değildir. Başvuru sonucunun beklenmesi, mevzuata göre mümkün değil. AYM kararı, yerel mahkemenin tekrar yargılamasına imkân tanıyacaktır. Bir hukukçu olarak kararı doğru bulmuyorum. AYM bağlayıcıdır; ancak vekilliğin iadesi söz konusu olamaz” dedi.

'SEÇİLME HAKKI İHLAL EDİLDİ' DEDİ

Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. AYM, önceki gün CHP’li eski vekilin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.