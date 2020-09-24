Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
24.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Güvenlik Kurulu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,story_,
734160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734160.aspx
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