Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Mahkeme, beş binden fazla avukatın bulunduğu illerde iki bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. AYM Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.