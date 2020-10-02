Yüksek Mahkeme, beş binden fazla avukatın bulunduğu illerde iki bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. AYM Genel Kurulunun gerekçesi daha sonra açıklanacak.
AYM’den CHP’nin baro başvurusuna ret!
02.10.2020 - 06:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan 7.249 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini gündem toplantısında ele aldı.
Etiketler : anayasa mahkemesi,
735961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735961.aspx
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