Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
27.10.2020 - 10:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Özgürlük Partisi lideri Wilders,
742058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742058.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER