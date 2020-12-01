Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K. bir kafeye çağırdığı 23 yaşındaki Z.Y'ye tecavüze kalkıştı. Kadın şikayetçi oldu. Tecavüzcü CHP'li tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardından Özlem H. de CHP İstanbul il yöneticisi Yasin I. ve eski CHP İl Yöneticisi Özgür A.'nın kendisini taciz ettiğini söyledi. Kadın "Bana il başkan yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim. Tehdit edildim. Canan (Kaftancıoğlu) hanım hiç ses çıkarmadı bile.." iddiasında bulundu.

Operasyon yapılıyormuş!

Tecavüzcü ilçe başkan yardımcısının partiden ihracı için harekete geçen İl Başkanı Kaftancığlu, il başkan yardımcısının kendisini taciz ettiğini öne süren kadın hakkında da suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet'e konuşan Kaftancıoğlu "Bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı?" dedi. CHP İl Başkanı tezavüzleri görmezden gelip "birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim" diye konuştu.

"Yarkadaş şov yapıyor"

Maltepe skandalını eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş duyurmuştu. Yarkadaş "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır. Twitimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" diye mesaj paylaşmıştı. Canan Kaftancıoğlu Barış Yarkadaş’ı işin “şovunu yapmakla” suçladı ve "Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş’ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.

Ümraniye sapığı

Canan Kaftancıoğlu bu sırada çarpıcı bir ifşaatta bulundu. Kaftancıoğlu, Ümraniye’de de benzer bir durum yaşandığını ve söz konusu kadına da desteği kendisinin verdiğini söyledi. Yakın dönemde Didim'de tecavüz skandalı yaşanmıştı.



Yarkadaş: Büyük talihsizlik

Barış Yarkadaş'tan Canan Kaftancıoğlu'na cevap gecikmedi. Yarkadaş sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Güya ben işin şovundaymışım... Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım. Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan CK'nın (Canan Kaftancıoğlu) "cinsel saldırı ile şov"u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. CK'nın sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun! CK, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır?

Üç gün geçmişti

Maltepe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine pazar günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir. Maltepe İlçe Başkanı ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek basına duyuruyu engellemiştir. Bu yüzden binada tartışma çıkmıştır. Benim tüm bunlardan pazar günü akşam saatlerinde haberim oldu.

Mideme yumruk oturdu

Kadın Kolları Üyesi bir partilimiz aradı ve yaşananları anlattı. Bunun üzerine, "Buna sessiz kalmamalıyız" dedim. Ardından da "Peki benim konunun üstüne gidebilmem için bir belge var mı? Mağdurun beyanı tutanak vs gerek... Bu olmadan ne söylesek sıkıntı olur" dedim. Kadın Kolları Üyesi arkadaşımız "Biraz sonra tüm gazetecilere yollayacağız" cevabını verdi. Yaklaşık 3 dakika sonra da mağdurun ifadesinin yazılı olduğu tutanağı gönderdi. Tutanağı okuduğumda mideme bir yumruğun oturduğunu hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu ahlaksızlık karşısında elimden gelebilecek tek şeyin twit atarak konunun üstüne gitmek olduğunu düşündüm. Ve tek bir twit atarak konuyu duyurdum. En azından sesleri bastırılan Kadın ve Gençlik Kollarımız ile mağdurun sesi."