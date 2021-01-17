Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Geminin Bartın Limanı ile bir alakasının olmadığı için ilk etapta net bilgilere ulaşmanın güç olduğunu ifade eden Güner, "Geminin Rus bandıralı olduğunu belirtmiştik ama Palau bandıralı olduğunu öğrendik. Arvin isimli gemi Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıdığı sırada hava muhalefetinden dolayı Bartın Limanı'na sığınmaya çalışıyor. Geminin mürettebatı Ukrayna vatandaşı." şeklinde konuştu.

Vali Güner, "Toplam mürettebat 13 kişi. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin cansız bedeni de bota alındı. Yüksek dalgalar var, dalgalar nedeniyle bot etrafını göremiyor. Karadan yönlendirmelerle ulaşmaya çalışıyoruz. Kayalıkların olduğu bölgede el sallayan 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnkumu açıklarında batan gemiyi arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateynin görevlendirildiğini bildirdi.