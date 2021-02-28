Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyaset tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'nin, 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. O dönem okuduğu bir şiir nedeniyle, cezaevine girdiğini hatırlatan Erdoğan "Darbe insanlık suçudur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
28.02.2021 - 13:10 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyaset tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'nin, 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
771107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771107.aspx
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