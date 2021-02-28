Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyaset tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'nin, 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. O dönem okuduğu bir şiir nedeniyle, cezaevine girdiğini hatırlatan Erdoğan "Darbe insanlık suçudur" dedi.