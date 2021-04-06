Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gençali köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Isparta'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
06.04.2021 - 02:18 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Senirkent ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
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780210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780210.aspx
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