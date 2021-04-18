Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.