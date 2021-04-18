Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.