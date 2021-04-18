Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı
18.04.2021 - 00:09 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
783493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783493.aspx
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