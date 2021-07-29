Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Son dakika" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.
TOPLAM AŞI 71 MİLYONU GEÇTİ
"Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti."
İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptırılan aşı uygulamalarında, birinci dozda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosundaki rengi sarıya döndü.
Ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla aşı uygulandı Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüse karşı yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.