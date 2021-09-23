Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de milyonlarca insanın kanı elinde bulunan Esad, Kılıçdaroğlu’nu görüşme yapmak üzere Şam’a davet etti. CHP ise davete nasıl cevap verileceği konusunda karar verebilmiş değil.

Kamuoyundan saklanan bu özel daveti, eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı. Yarkadaş “Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad, Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve Kılıçdaroğlu’na, ‘Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi: PKK'yı muhatap almak demektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu KHK’lılara göreve dönme sözü verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü militanları temizlemek amacıyla KHK ile görevden alınan kişilere göreve iade vaadinde bulundu.