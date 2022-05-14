Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya her fırsatta destek veren HDP yine skandal bir olayla gündeme geldi. Terörist cenazesine katılmak isteyen ve provokasyon peşinde koşturan HDP'li vekil Alican Önlü, bununla da kalmayıp polise taşla saldırdı. O görüntüler büyük tepki çekerken konuya ilişkin Bakan Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu, “Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” dedi.

"HDPKK MİLLETVEKİLLERİNE ELBETTE İZİN VERİLMEDİ"

İçişler Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memuru yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi.

Cenazede terör propagandası yapılacağı duyumu üzerine güvenlik güçleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Aktuluk ve Sütlüce polis uygulama noktalarında durdurulan HDP'li grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Bunun üzerine çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada milletvekili Önlü ve kalabalık arasındaki bazı kişiler, içerisinde emniyet personelinin bulunduğu araca taş atarak zarar verdi.

Bir polis memurunun kafasına isabet eden taşla yaralandığı olaylarda, 2 kişi gözaltına alındı. Kalabalık, cenazenin kent mezarlığında defnedilmesi sonrası dağıldı.

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