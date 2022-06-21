Türkiye Gazetesi

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan’ın ardından ünlü bir isim daha dolandırıcıların ağına düştü. Sabah gazetesinin haberine göre Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman, tele- dolandırıcılara 1 milyon 750 bin dolar, 340 bin euro ve yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. Yaklaşık 36 milyon lira dolandırılan Ceren Ataman, Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı. 40 yaşındaki Ceren Ataman, geçen yıl 31 Ekim’de telefonla arandı. Adının FETÖ’ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığı öne sürüldü. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Ceren Ataman’ı gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.

TÜM SERVETİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti. Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu veren Ceren Ataman, zanlıların "Parmak izi çalışması yapıldıktan sonra arayacağız" demesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu.

FETÖ YALANIYLA DOLANDIRAN ÇETE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı. Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin işkadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koyuldu. 14 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.