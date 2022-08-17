Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki İYİ Parti karavanında görevli partililere, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Olayda, İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol yaralandı.

Ayrım, bölgeye sevk edilen ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Meral Akşener 'altılı masa'dan ayrılıyor mu? İYİ Parti'den cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile olan yakınlığının İYİ Parti'ye oy veren kesimde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Karakaya, "Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi" diyerek İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nu veto eden İyi Partili disipline sevk edildi Altılı masada görüşmeler sürerken, İyi Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Parti'de deprem! 4 ilçe başkanı ve yöneticileri görevden aldı İYİ Parti Kastamonu Merkez ilçe, Taşköprü, Tosya ve İhsangazi ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı, teşkilatlar feshedildi.