Türkiye Gazetesi

LANDCOM, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için Türkçe olarak "Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini yazdı. Devamında ise İngilizce "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" cümlesi yer aldı. Türk askerinin fotoğrafının da yer aldğı paylaşıma Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı da etiketlendi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulununca paylaşım kaldırıldı.

BU SEFER TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELDİ

Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirdi ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi. Türk yetkililer, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajlarının rutin olarak geçen senelerde de yayımlandığını ama Yunanistan veya başka bir ülkenin itirazı olmadığını belirtti. Yunanistan'ın milli gününde de kutlama mesajı yayımlandığı vurgulandı.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Bu mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" denildi.

YUNAN TACİZLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Türkiye, mesajın silinmesinin yanı sıra Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizini de NATO nezdinde gündeme getirdi. 22-23-24 Ağustos tarihlerinde Türk savaş uçaklarının, Yunanistan tarafından taciz edilmesi ve radar kilidi atılmasını NATO makamlarına bildirdi.

NATO'dan çifte standart! 30 Ağustos paylaşımını sildiler NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından sildi.

NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı kızdırdı NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı karıştırdı. Yunan basını NATO bombası diyerek paylaştı, ‘Aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür”.

Türkiye S-300'lerle tacizi NATO'ya taşıyor Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.