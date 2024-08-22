Antalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya’da vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekiplerinin temizlediği 4 katlı apartmanda 6 kamyon çöp çıktı. Görenler gözlerine inanmakta zorlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binada kötü kokular etrafa yayılınca durumdan şikayetçi olan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, resmi izinler alındıktan sonra 4 katlı binada temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, binanın bahçesinde, merdivenlerinde ve dairelerinde tonlarca atık hurda biriktirildiğini tespit etti. Polis ve zabıtanın çevre güvenliği için aldığı tedbirin ardından 20’ye yakın temizlik görevlisinin apartmandan çıkardığı çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

Yaklaşık 8 saat süren faaliyetinde apartmandan 6 kamyon çöp çıktı. Ekipler, çöplerden arındırılan apartmanda daha sonra böceklere karşı ilaçlama yaptı.

Mahalle sakinleri, kötü kokuya neden olan çöp apartmanın temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.