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Antalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekiplerinin temizlediği 4 katlı apartmanda 6 kamyon çöp çıktı. Görenler gözlerine inanmakta zorlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binada kötü kokular etrafa yayılınca durumdan şikayetçi olan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, resmi izinler alındıktan sonra 4 katlı binada temizlik çalışması yaptı.

Antalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

Ekipler, binanın bahçesinde, merdivenlerinde ve dairelerinde tonlarca atık hurda biriktirildiğini tespit etti. Polis ve zabıtanın çevre güvenliği için aldığı tedbirin ardından 20’ye yakın temizlik görevlisinin apartmandan çıkardığı çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

Antalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

Yaklaşık 8 saat süren faaliyetinde apartmandan 6 kamyon çöp çıktı. Ekipler, çöplerden arındırılan apartmanda daha sonra böceklere karşı ilaçlama yaptı.

Antalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Mahalle sakinleri, kötü kokuya neden olan çöp apartmanın temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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